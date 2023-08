Chiara Schettino racconta il tumore a 19 anni e chiede ai giovani | “Donate il sangue”

(Di mercoledì 23 agosto 2023), 22, fa parte del progetto Young Ambassador, che punta sui ragazzi under 35 per sensibilizzarli sulla donazione di. La ragazza hato a Giulia Masoero Regis sulle pagine di Repubblica delche le hanno diagnosticato quando aveva 19, un linfoma di non-Hodgkin, unche attacca i globuli bianchi chiamati linfociti. La diagnosi è stata fatta nel 2020, in piena pandemia, un periodo che ha gravato moltissimo sia sugli ospedali che sulle donazioni di, che hanno registrato un grosso calo.viveva e studiava ad Avellino, ma è dovuta trasferirsi a Roma per le cure. Durante la chemioterapia la ragazza aveva “bisogno di fare delle ...

Chiara Schettino racconta il tumore a 19 anni e chiede ai giovani ...

C'è chi supera una brutta esperienza e cerca di dimenticarla, e c'è chi non solo non la scorda, ma si adopera anche per far sì che non la vivano altre persone. Chiara Schettino fa sicuramente parte de ...