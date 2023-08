Chiara | anzi chiarissima! Il make-up perfetto per chi ha i colori di Nikita Pelizon

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Bionda con occhi verdi o azzurri come? Ecco il-up ideale È uno dei personaggi del momento ed è anche il volto noto più emulato degli ultimi mesi. Si tratta di, l’ex gieffina che ha conquistato il web (e non solo) con il suo carisma e il suo viso dai lineamenti dolci e delicati. Ma come fare a replicare fedelmente il suo beauty look? Se comeavetechiari e occhi dalle nuances azzurre e turchesi, ecco ilup. Base. Scaldare l’incarnato con un fondo leggero e luminoso. Occhi. Masxara a volontà sulle tonalità del marrone e ombretto shimmer color champagne. Poi un velo di matita dai sottotono melanzana. Guance. Blush in crema e illuminante. Meglio se di un vivace color pesca o ...