Chi era Evgeny Prigozhin il mercenario che ha osato attaccare Putin e la Russia

(Di mercoledì 23 agosto 2023) C'era una volta lo «chef di». Oggiè un «traditore», come lo ha definito il leader del Cremlino. Ma chi è quest'uomo e cos'è il Wagner Group che stanno sfidando nel cuore Mosca ed il suo leader? Questa compagnia privata è stata fondata nel 2014 dal Tenente Colonnello dell’intelligence militare russa (GRU) Dmitry Utkin anche se il reale proprietario è l’oligarca YViktorovich, un uomo molto vicino al ristretto gruppo di potere di, conosciuto per la sua precedente attività come lo chef del Cremlino. Le attività di, nato nel 1961 a San Pietroburgo (all’epoca Leningrado), sono davvero molte ed è stato sanzionato dal Dipartimento del Tesoro americano dopo essere stato incriminato dal Consigliere speciale americano ...

Un aereo si è schiantato in Russia nella regione di Tver. A bordo c'erano dieci passeggeri, tra cui Evgheny Prigozhin, il capo delle milizie Wagner che è morto insieme a ...Ma chi è l'uomo che, a sorpresa ... Yevgeny Prigozhin non aveva neanche 30 anni ed era appena uscito di galera. Da quel chiosco la sua fortuna si moltiplicò rapidamente in una serie di ristoranti ...