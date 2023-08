“Che me*** | hai solo 16 anni” Nessun perdono per Chanel Totti | insulti e veleno dopo l’ultimo gesto pubblico

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francescosi è parlato parecchio. Stavolta, però, a finire in mezzo alle polemiche è stata la figliadi 16. E non è la prima volta. Ancora una volta i social network, sui quali ognuno di noi pubblica e guarda foto, video, contenuti che sono a disposizione di chiunque, diventano il mezzo o meglio il luogo del contendere. Soltanto pochi giorni fa l’adolescente annunciava quale sarebbe stato il suo lavoro.seguirà le orme di mamma Ilary nel mondo dello spettacolo. E la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha voluto darle una grossa mano inserendola nella stessa agenzia che cura la sua immagine. La 16enne ha inserito nel suo profilo Instagram, che conta già ha oltre 400mila follower, la mail della sua nuova agenzia. E dunque d’ora ...

"E' sempre difficile entrare nei rapporti familiari ene guardo bene però penso - prosegue -quelle parole segnino un riavvicinamento e da padre mi fa molto ...In nome, per conto e nell'interesse del Principe Alduino di Ventimiglia di Monteforte ,ne ha conferito espresso mandato, con riferimento alle affermazioni del Presidente della Fondazione Real ...... per questo, mi sento di invitarvi a condividere cone con tutti gli eventi sperimentati". Il ... Pigi, etc.), di cosa ringraziate e cosa vi portate a casa di quelloavete vissuto". La seconda ...

Il ricordo: «Quella volta che Cutugno scommise contro di me e perse» Giornale di Brescia

Ferilli non ci sta e ben presto fa recapitare una replica di tutto punto: “No! Gente che ha più soldi di lui… e ha scelto me come ospite… invece che te! La vita è crudele, assafa”, ha scritto taggando ...Melissa Joan Hart ha rivelato che ha rischiato di essere licenziata da Sabrina, vita da strega a causa di alcune foto realizzate per Maxim ...