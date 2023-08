Quelloè accaduto dopo è degno della sceneggiatura di un film a lieto: il piccolo ha tirato il freno a mano e ha chiamato il 112: "Papà sta male, fate presto, correte a salvarlo". Ed è così ...... 'particolare attenzione è stata riservata alla prossima ordinanzaconsentirà di ristorare, già ... Regioni e enti locali, aldi quantificare i danni subiti da famiglie ed imprese rimaste ...Alla, sbotta. Dal 'buen retiro' in Villa d'Itria -lascerà nelle prossime ore per far rientro a Roma - Giorgia Meloni non ci sta e risponde per le rime all'affondo di Elly Schlein. Dopo lo scontro ...

Che fine hanno fatto i nemici di Putin: la catena di omicidi-suicidi Corriere della Sera

Oggi siamo al fianco dell'Ucraina, senza esitazioni. E siamo qui oggi per ribadire, con forza, che la Russia deve porre fine alla sua politica di occupazione e ritirare le sue truppe. Non ci ...Microsoft ha in programma di aggiornare e supportare Forza Motorsport per anni, come detto da Phil Spencer in un'intervista.