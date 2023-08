Che cos’è il Barbie Botox | la nuova ossessione beauty che sta spopolando sui social?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Isabelle Lux, la famosa content creator di Palm Beach, in Florida, ha raccontato di essere stata terrorizzata mentre era seduta sulla sedia in attesa del “”: 40 unità di neurotossina iniettate in ciascun trapezio, il muscolo che sostiene il collo. Voleva snellire le spalle in vista del matrimonio e alleviare il dolore alla schiena. “Ho pensato per tutto il tempo: “Se va bene, sarà fantastico e non vedo l’ora di condividerlo (online). Se va male, è meglio che avverta le persone. Quindi ho pensato: “Qualunque cosa accada, lo dirò alla gente”.: ecco l’ennesimo trend di TikTok che potrebbe essere pericoloso Questo “” è un vero e proprio trattamento estetico che è stato originariamente ideato per aiutare a liberare i muscoli trapezi, gravemente ...