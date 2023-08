Chanel Totti | amore a gonfie vele con Cristian Babalus

Leggi Anche Francescoin America: guarda il tour con la famiglia allargatae Cristian Babalus stanno insieme da diversi mesi: sono usciti allo scoperto in occasione del 16esimo compleanno di lei e ormai lui fa parte della famiglia. Quella in Puglia non è la ...Articoli più lettie l'estate d'amore con Cristian Babalus di Antonella Rossi Carlo III convoca Harry a Londra: fissata la data per le "prove di pace" (senza Meghan) di Roberta Mercuri ...Articoli più lettie l'estate d'amore con Cristian Babalus di Antonella Rossi Carlo III convoca Harry a Londra: fissata la data per le "prove di pace" (senza Meghan) di Roberta Mercuri ...

Tra Chanel Totti e Cristian Babalus l'amore prosegue a gonfie vele e le foto della loro vacanza in Puglia lo dimostrano.La coppia formata da Cristian Babalus e Chanel Totti sta spopolando sempre di più tra gli utenti social. Dopo l’attenzione mediatica che ha avuto la madre Ilary Blasi a seguito della separazione con ...