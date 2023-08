Champions League in tv oggi 23 agosto | chi gioca e dove vedere le partite in streaming | calendario | programma | orari e palinsesto

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La UEFAnon si ferma e non lo farà per molti mesi. La massima competizione per club sta per entrare oramai nel vivo: sta per entrare nel periodo della fase a gironi. Prima però, devono essere definite le ultime compagini che prenderanno parte alla prossima manifestazione, quella 2023/2024. Ieri sono già iniziati i Playoff e si proseguirà anche in data odierna, mercoledì 23. L’ex Coppa dei Campioni da qui al 30, riserverà le gare di andata e di ritorno degli spareggi. E quest’, a partire dalle ore 21.00, sono previste altre tre, che si giocheranno tutte in contemporanea. Il Maccabi Haifa, che lo scorso anno ha avuto modo di affrontare la Juventus, riuscendo anche a vincere contro la Vecchia Signora, dovrà vedersela contro gli svizzeri dello ...

Prime tre sfide di andata dei playoff per accedere alla prossima edizione della. Gol ed emozioni tra Rangers e PSV: botta e risposta e 2 - 2 finale. L'Antwerp resiste con l'uomo in meno e batte in casa l'AEK Atene, il Copenhagen vince sul campo del Rakow.

Ore 21.00 – Maccabi Haifa-Young Boys – Playoff UEFA Champions League, gara di andata – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go. Ore 21.00 – Molde-Galatasaray – Playoff ...Never give up. Il battello della UEFA Champions League è giunto all’ultima corsa pronto a salpare verso l’isola felice della fase finale. Dodici le squadre ancora in attesa di conoscere il proprio ...