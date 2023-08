Champions League | Icardi firma il colpo del Galatasaray Vince il Braga | pari tra Maccabi Haifa e Young Boys

Commenta per primo E' Mauro Icardi il grande protagonista della seconda serata dedicata all'andata dei play - off di. L'ex capitano dell'Inter trascina il Galatasaray alla sofferta ma preziosissima vittoria sul campo del Molde (3 - 2) , che vale un'ipoteca sulla qualificazione alla fase a gironi (...A maggior ragione se a chiamare fosse una squadra che partecipa allacome il Bayern e che gli darebbe una visibilità diversa pure in chiave nazionale, dopo le due presenze ...Completato il turno d'andata dei playoff per accedere ai tabellone di. Il Galatasaray vince 3 - 2 in Norvegia coi gol di due ex Serie A: Sergio Oliveira e Icardi ribaltano Ellingsen, pareggia Haugan ma al 93' decide Midtsjo. Il Braga va sul 2 - 0 con Ruiz e ...

Quando ci sarà il sorteggio Champions e dove vederlo in tv e streaming: orario e data Corriere dello Sport

Ecco tutti i risultati delle gare d’andata dei playoff di Champions League 2023/24. Ok Copenaghen, pari fra Maccabi e Young Boys.Impegnato sul campo del Maccabi Haifa (Israele) nell'andata dei playoff di Champions League, lo Young Boys ha ottenuto un pareggio a reti inviolate tutto sommato soddisfacente, in vista del ritorno al ...