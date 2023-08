Cessione bloccata | l’Inter ha deciso | resta

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 23 agosto 2023)blocca lae prende una decisione per il futuro del giocatore: puòre in nerazzurro e dare il suo contributo alla corte di Simone Inzaghi.attende e freme per l’arrivo di Benjamin Pavard ma non è questa l’unica idea di mercato che Marotta e Ausilio hanno in mente. Certo per il club nerazzurro è stata una sessione di mercato abbastanza particolare, ma potrebbe non essere finita. Gli ultimi giorni prima della chiusura potrebbero regalare ulteriori novità. Mentre per un giocatore il futuro sembra essere statosta continuando a discutere con il Bayern Monaco per il trasferimento in nerazzurro di Benjamin Pavard. Il club tedesco vuole, prima di lasciarlo partire, trovare un sostituto ma Simone Inzaghi ha fretta perché sa che il reparto difensivo ...