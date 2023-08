Cerignola | sradica parchimetro dal marciapiede e lo carica in auto Arrestato 32enne

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ha compito più volte con l’unin pieno giorno, poi lo hato dal– nel centro di, in provincia di Foggia – e lo hato nel portabagagli della propriamobile allontanandosi come se nulla fosse. L’uomo, unche per rubare ilha violato i domiciliari, è stato poidalla polizia che lo ha rintracciato grazie al video del furto realizzato da un cittadino. Le immagini, infatti, hanno fatto subito il giro del web accompagnate dal titolo “Poco fa a”, e sono arrivate anche agli agenti del locale commissariato. Il, in cui c’erano 127 euro, era stato poi abbandonato poco distante dal ...

Cerignola, sradica parchimetro dal marciapiede e lo carica in auto ... Il Fatto Quotidiano

CERIGNOLA. Colpisce ripetutamente con l'auto un parcometro fino a farlo cadere, poi lo carica nel cofano e lo porta via. Sono le immagini che arrivavano da Cerignola comune in provincia di Foggia, in ...Davvero incredibile quello che è accaduto a Cerignola in provincia di Foggia nella giornata di ieri. Un uomo ha sradicato un parchimetro e lo ha rubato. Il fatto è avvenuto il 22 agosto in pieno giorn ...