Celentano e l' errore su L' italiano di Cutugno | Essere troppo scrupolosi può trasformarsi in una ca ata mondiale

"L'italiano", quel rifiuto di Celentano e la fama eterna di Toto Cutugno

Racconta Celentano: "Ciao Toto,...ricordo che eravamo in macchina... una cinquecento credo, e tu insistevi perché io incidessi 'L'italiano'. Una superbomba appena ultimata la notte prima che ci ...“L’italiano” la scrisse per Celentano, ma lui non vole cantarla "Io suonato cinque volte per Putin. L’ho detto già altre volte: ho suonato per lui fino a che mi appariva un uomo di pace. La guerra in ...