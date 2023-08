“C’è una cosa che dovete sapere” Bianca Berlinguer | è fatta | la rivelazione più attesa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Nelle scorse oreè tornata a parlare e ha fornito altri dettagli sulla sua esperienza a Mediaset, che inizierà tra non molto. Archiviata Cartae detto addio alla Rai, per lei è pronta una nuova avventura nell’emittente di Pier Silvio Berlusconi. Per settimane intere le hanno domandato soprattutto unae la conduttrice aveva ritardato la sua risposta. Ma adesso è arrivata ed è veramente una vera e propria bomba. Suera uscita invece un’altra voce prima di questa, sempre riferibile a Mediaset. Il Foglio ha fattoche solo un nome sarebbe stato bocciato dall’emittente milanese: “L’unico veto pare che l’azienda l’abbia messo sul direttore del Fatto Marco Travaglio”. Quindi, colui che è sempre stato molto critico nei ...