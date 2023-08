C’è un solo italiano fra i paperoni dell’energia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Sono 103 i miliardari del mondo che hanno fatto fortuna nel settore energetico (o che l’hanno ereditata). La classifica riporta il nome di un, un personaggio molto noto che negli anni ha fatto parlare di sé anche perché i suoi interessi e i suoi affari hanno “sconfinato” in un altro settore, lo sport. Gli uomini più ricchi del mondo nel settore energetico La lista dei 103del settore energetico si apre e si chiude con un indonesiano. Al numero 1 c’è Low Tuck Kwong con un patrimonio stimato in 26 miliardi di dollari. Low Tuck Kwong, nella classifica generale, è il 61esimo uomo più ricco del mondo.Chiude la lista deienergetici il concittadino Edwin Soeryadjaya con “appena” 1 miliardo di dollari, piazzandosi alla posizione numero 2.526. Come di consueto, la lista Real Times Billionaires è ...