Castrazione chimica Salvini e lo stupro di Palermo | clamoroso | dopo questo video

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Numeri da record per ildi Matteosullalodi gruppo di: in poco più di 24 ore si registrano oltre tre milioni di visualizzazioni sul profilo TikTok del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, nonché vicepremier, e 335mila like. Un seguito senza precedenti, soprattutto per un intervento puramente politico. "Porteremo avanti in Parlamento il disegno di legge della Lega sulla, chiedendo di calendarizzarlo in Commissione per votare e approvare al più presto una proposta di buonsenso. Se stupri una donna o un bambino hai evidentemente un problema: la condanna in carcere non basta, meriti di essere curato. Punto", ha dichiarato martedì ...

