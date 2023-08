Castrazione chimica per gli stupratori | Salvini | “Ddl da esaminare subito in Parlamento”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma – ”Spero che le commissioni parlamentari prendano in esame il prima possibile la proposta, che la Lega ha copiato da altri Paesi nel mondo, di sperimentare il blocco androgenico, la, per chi stupra una donna o un bambino”. Lo ha affermato ieri il ministro delle Infrastrutture, Matteo, parlando con i giornalisti a margine di un incontro a San Marino del ddl sulla. “Porteremo avanti inil disegno di legge della Lega sulla– ha scritto su Instagram il vicepremier – chiedendo di calendarizzarlo in commissione per votare e approvare al più presto una proposta di buonsenso. Se stupri una donna o un bambino hai evidentemente un problema: la condanna in carcere non basta, ...