Castione | Vincenzo Mollica sindaco per un giorno | «In questi luoghi il senso della vita» - Video

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’EVENTO. Una grande festa nel suo luogo dell’anima, cosìmercoledì 23 agosto ha trascorso la sua giornata daper undiPresolana. Un dono per il suo 70° compleanno.

Castione, Vincenzo Mollica sindaco per un giorno: «In questi luoghi ... L'Eco di Bergamo

L’EVENTO. Una grande festa nel suo luogo dell’anima, così Vincenzo Mollica mercoledì 23 agosto ha trascorso la sua giornata da sindaco per un giorno di Castione della Presolana. Un dono per il suo 70° ...Come Alberto Sordi a Roma nel 2000, oggi è toccato a Vincenzo Mollica, conduttore televisivo e radiofonico della RAI, scrittore, autore, disegnatore, giornalista e storico volto del TG1. Nato nel Mode ...