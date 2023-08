Castel Volturno sommersa dai rifiuti Città Domitia propone progetto con un team di esperti

(Di mercoledì 23 agosto 2023). “è ostaggio della mala gestione e dell’immondizia. Mentre le associazioni lavorano insieme ai cittadini per dare dignità alla, la stessa viene trasformata in una discarica a cielo aperto, nonostante una spesa annuale per il servizioche si aggira intorno ai 10 milioni di euro”. Questa la denuncia del Presidente di “” Cesare Diana, che ha documentato con i residenti l’incresciosa situazione locale che arreca notevoli danni anche all’immagine. “L’assenza di un piano industriale – continua il professionista – ha peggiorato ancor più la situazione, a tal punto da rendere alcune zone veramente invivibili. Per questo motivo abbiamo costituito undi studio per realizzare una ...

... lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli: "Mohamed Simakan, il centrale francese di origini guineane, difensore del Lipsia resta un'idea: ma acresce la fiducia per Natan"...Seduta pomeridiana per il Napoli all'SSCN Konami Training Canter di. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo, debutto stagionale allo Stadio Maradona, in programma domenica alle ore 20.45 per la seconda giornata di Serie A. Il gruppo dopo una ...Ultime notizie Napoli . Oggi seduta di allenamento pomeridiana per il Napoli all'SSCN Konami Training Canter di. Gli azzurri agli ordini di Rudi Garcia preparano il match contro il Sassuolo, debutto stagionale allo Stadio Maradona, in programma domenica alle ore 20.45 per la seconda giornata di ...

LE FOTO. CASTEL VOLTURNO discarica a cielo aperto: 10 milioni di euro annui per essere sepolti dall'immondizia CasertaCE

Calciomercato Napoli, il club azzurro potrebbe provare di nuovo l’assalto ad un giocatore, già in passato nel mirino della società campana. Tutti i dettagli. A seguito… Leggi ...Il tecnico francese ha deciso di anticipare l'allenamento odierno per via delle alte temperature di questi giorni.