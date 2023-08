Cassano boccia il Napoli | Lo Monaco non si trattiene | risposta shock

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La Bobo Tv, streaming su Twitch che ha riscosso grande successo fra gli appassionati di calcio, vive innegabilmente della viralità delle frasi di Antonio. L’ex fantasista di Roma, Inter e Milan si esprime sempre in maniera netta su argomenti, andando spesso controcorrente, creando discussioni più o meno accese che contribuiscono a tenere alta l’attenzione sul programma. La recente ‘tura’ deldi Garcia è una di queste. “Ilfarà fatica ad entrare in Champions. La bolla si sgonfierà. Parto dal presupposto che Rudi Garcia è una bravissima persona e gli faccio un in bocca al lupo. – ha dichiarato– Ripetere quello che ha fatto Spalletti sarà impossibile. Nelle prime interviste ha detto che vuole che i centrocampisti vadano a fare pressing nella metà campo avversaria. Ho ...

... AntonioLa profezia di Antonio: "Il Napoli farà fatica a entrare nelle prime quattro". Alla Bobo Tvanche le romane: "La delusione più grande di quest'anno sarà la Lazio. L'...ha poi proseguito entrando nel dettaglio della formazione giallorossa: "La Roma ancor più fatica rispetto a questi ultimi anni. Ieri era la prima in Serie A e c'erano 3 allenatori ...Per me rischia anche per il terzo e quarto posto" ha continuato. Voci di corridoio mi dicono che dall'alto vogliono imporre l'impiego di Raspadori. Ripeto quando finirà l'adrenalina, la bolla ...

Cassano boccia la Roma: “Quest’anno farà molta fatica. Tutto dipende da Dybala” ForzaRoma.info

Cassano boccia il Napoli nell'ultima puntata della Bobo Tv: Pietro Lo Monaco interviene con una risposta durissima ...Giù il rating di cinque istituti, pesa il rialzo dei tassi. Previsto un aumento delle insolvenze anche in Europa ...