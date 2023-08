Caso Samrdzic-Inter | Kolarov dà ragione a Pimenta | «Dette tante bugie dal padre del calciatore»

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Aleksander, ex giocatore dell’, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delSamardzic e delle paroledalAleksander, ex giocatore dell’, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delSamardzic e delle paroledal. Le sue dichiarazioni: LE PAROLE – «Samardzic-? Confermo in toto la versione di Rafaela, sono stato io a presentargli ile ho anche partecipato ad alcune riunioni accompagnando mio fratello. La sua versione è assolutamente veritiera, mi spiace aver ascoltato dal papà del ragazzo così».

Caso Samardzic, cosa hanno detto il papà e Pimenta: cos'è successo e gli ultimi sviluppi OA Sport

Intervenuto ai microfoni di TMW, Oscar Damiani, agente, ha parlato così del caso Lazar Samardzic: “Difficile entrare in certe situazioni. Però in generale i genitori dovrebbero fare i genitori e gli ...Il mancato trasferimento all’Inter di Lazar Samardzic si arricchisce di un nuovo capitolo ... a Udine ed è stato anche impiegato nel secondo tempo della sfida persa in casa contro la Juventus in ...