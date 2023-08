Caso Cospito | udienza per Delmastro a novembre | il Pd vuole presenziare

Donzelli riferì il contenuto di conversazioni avvenute nell'ora d'aria nel carcere di Sassari trae detenuti di camorra e 'Ndrangheta, anche loro al 41bis. Informazioni che Donzelli aveva ...Anche neldell'anarchico Alfredoe delle comunicazioni del Dap rese note da esponenti di FdI, Nordio era pubblicamente intervenuto in parlamento con una difesa tutta in punta di diritto ...Pure sulla inquietante vicenda delle notizie riservate sul" usate per attaccare la sinistra dal deputato meloniano del Copasir, Giovanni Donzelli , cui le aveva a quanto pare spifferate ...

Caso Cospito: 29 novembre attesa udienza gip per Delmastro per ... Antimafia Duemila

Roma, 22 ago. (LaPresse) – E’ stata fissata per il 29 novembre prossimo, l’udienza davanti al Giudice per Udienza Preliminare per procedimento che vede indagato il Sottosegretario alla Giustizia ...Di una cosa va reso gran merito al generale Roberto Vannacci, salito alla ribalta delle cronache per il suo ‘Mondo Capovolto’. Perché ha scoperchiato il Vaso di Pandora, ha fatto uscire allo ...