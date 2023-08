Casertana nomi TOP SECRET | e a Reggio si annaspa tra debiti e incertezze

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Caserta (Alfredo Stella). Al di là deicircolati in queste ore, che sembrerebbero ad un passo dalla firma, quali la punta italo-argentina Alexis Ferrante, il centrocampista Filippo Damian, l’esterno destro di centrocampo Francesco Corsinelli e il laterale sinistro Luca Barlocco, diventa complicato carpire qualche altra notizia. Un atteggiamento, quello della dirigenza, figlio di una situazione anomala che troverà la sua definitiva conclusione solo con il Consiglio di Stato che si terrà il prossimo 29 agosto e da cui deriverà il tanto agognato ripescaggio in C dellae la definitiva bocciatura della Reggina che dovrà ripartire dalla Serie D o addirittura da una serie inferiore. Una situazione debitoria, quella della società amaranto, difficilmente ripianabile. Se, infatti il verdetto del 29 dovesse riammettere il ...