(Di mercoledì 23 agosto 2023)sono considerati rifiuti speciali e perè necessario rispettare determinate regole. In base alla loro composizione e a un codice identificativo segnalato dal produttore per ogni macchina d’ufficio, possono essere distinti in pericolosi o non. A disciplinare la materia, un decreto legislativo che per i cittadini privati prevede l’obbligo di conferire iesausti negli specifici punti di raccolta predisposti dai Comuni o portarli in quei negozi che consentono di consegnare le vecchiee comprarne di nuove, mentre le aziende e gli studi professionisti devono seguire un iter e avere una documentazione che comprovi il corretto smaltimento. Il mancato adempimento di questa procedura comporta multe e sanzioni, anche amministrative di ...

... hardware e software (sono esclusi smartphone, fotocamere, videocamere, videoproiettori, memorie USB, stampanti e). iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione ...Stampanti e fax dovranno pervenire privi diinchiostro e. Accettati anche tubi fluorescenti, neon. Ammessi ingombranti avviabili a tmb (poltrone, divani, ombrelloni, arredi giardino in ...Stampanti e fax dovranno pervenire privi diinchiostro e. Accettati anche tubi fluorescenti, neon. Ammessi ingombranti avviabili a tmb (poltrone, divani, ombrelloni, arredi giardino in ...

Cartucce e toner: come smaltirli correttamente BergamoNews.it

Ignoti, probabilmente approfittando delle giornate estive dove la città è più vuota, si sono introdotti nel plesso scolastico svuotando sul pavimento una cartuccia di toner per stampante e mettendo a ...Ebbene, con alcune stampanti multifunzione HP e Canon non funziona nemmeno lo scanner se l’inchiostro è finito. Il che è assurdo perché, ovviamente, per fare una scansione non serve nemmeno una goccia ...