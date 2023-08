Carpinone | “Vicende giudiziarie | attendiamo una presa di distanza dei consiglieri Pezzuto e De Ieso”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“A fronte di situazioni di illegalità talmente imbarazzanti, ci interroghiamo su quale sia la posizione dei due esponenti della maggioranza che sono parte delle Forze dell’Ordine e che giustamente hanno in passato dispensato considerazioni su moralità e legalità. Cosa pensano delle ultime evoluzioni? Li è mai balenata l’idea, durante questi ultimi mesi, di rassegnare le dimissioni fosse anche per una mera questione di opportunità?segnali… Arriveranno?”. Così in una nota il Capogruppo di opposizione del Consiglio comunale di Pago Veiano, Giovanni. Il riferimento è alla vicenda giudiziaria (e annessi) che ha investito e sta investendo il Primo Cittadino Mauro De, reintegrato nel ruolo da solo un mese dopo un anno di interdizione. Il medesimo, si ricorda, era stato raggiunto, in ...

'Alcuni giorni or sono - riprende- abbiamo appreso di come le ditte facenti capo all'imprenditore restato coinvolto nell'inchiesta siano state private del certificato antimafia. E non si ...'Alcuni giorni or sono - riprende- abbiamo appreso di come le ditte facenti capo all'imprenditore restato coinvolto nell'inchiesta siano state private del certificato antimafia. E non si ...