Caro scuola | stangata al rientro | aumentano prezzi libri e zaini

(Di mercoledì 23 agosto 2023) (Adnkronos) – Dopo il-vacanze, saràanche sul fronteper le famiglie italiane. S'impennano infatti idi, cancelleria,e materiale didattico. Secondo quanto rilevano i dati del monitoraggio effettuato dall’Osservatorio nazionale Federconsumatori, complessivamente la spesa per il corredo scolastico (più i 'ricambi') ammonterà quest’anno a circa 606,80 euro per ciascun alunno. I costi del materiale scolastico registrano infatti un aumento medio del +6,2% rispetto al 2022. In forte salita, secondo la rilevazione, è il costo dei: per ogni studente in media si spenderanno 502,10 euro per i testi obbligatori + 2 dizionari. La variazione rispetto al 2022 è del +4%. Acquistando iusati si risparmia oltre il ...

Quella per lasi conferma, cosi', una voce di spesa estremamente onerosa per le famiglie: ecco perche', questanno come non mai, molti ricorreranno al riutilizzo del materiale degli anni ...Federconsumatori: spesa media 606 euro per materiale completo (+6,2%), 502 per libri (+4%) Dopo il- vacanze, sarà stangata anche sul fronteper le famiglie italiane. S'impennano infatti i prezzi di libri, cancelleria, zaini e materiale didattico . Secondo quanto rilevano i dati del ...Neanche il tempo di smaltire ilvacanze che si avvicina ilcon aumenti corposi anche nel settore scolastico. 'Con il rientro dalle vacanze, per chi se le è potute permettere nonostante il rincaro di voli e carburanti, si torna a pensare alla ...

Assoutenti, caro-scuola: prezzo zaini fino a 1.300 euro Borse.it

(Adnkronos) – Dopo il caro-vacanze, sarà stangata anche sul fronte scuola per le famiglie italiane. S’impennano infatti i prezzi di libri, cancelleria, zaini e materiale didattico. Secondo quanto rile ...(Teleborsa) - Con il rientro dalle vacanze, si torna a pensare alla riapertura delle scuole e molti genitori stanno già facendo i conti con le spese per l’acquisto del materiale necessario e dei libri ...