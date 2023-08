Carinola | detenuto brucia materasso e intossica tre agenti

(Di mercoledì 23 agosto 2023). Unha incendiato per protesta unnel carcere di(Caserta), provocando l’zione di tre poliziotti penitenziari. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 21 agosto, ed è stato reso noto oggi dal sindacato di polizia penitenziaria Uspp, che in una nota a firma del segretario campano Ciro Auricchio, spiega che “la cosa che sorprende sono le motivazioni: infatti il gesto sembrerebbe dovuto ad una protesta perché ilinsoddisfatto del sapore dell’acqua comprata, avrebbe preteso l’immediato cambio con una altra confezione dello stesso tipo e per ripicca ha acceso il. Oramai gli episodi di follia sono all ordine del giorno nelle carceri. Il clima di impunità diffusosi e di delegittimazione dell’operato ...

Ebbene, ilin questione, solo nella giornata di venerdì, è stato portato per ben quattro ... Avellino, Salerno, Ariano Irpino,: in questi istituti le aggressioni verso la Polizia ...Dopo un permesso premio torna in carcere con 300 grammi di droga nascosta nelle parti intime : è successo ieri, nel carcere casertano di. A rendere noto l'episodio è l'Uspp. Ilè stato scoperto dalla polizia penitenziaria durante i controlli, grazie alle unità cinofile. 'Oramai la sicurezza nelle carceri è allo sbando'...

Ancora tensioni nelle carceri casertane. Nel penitenziairo di Carinola un detenuto ha dato fuoco ad un materasso in cella per protesta provocando l'intossicazione di tre agenti. - La villetta comunale ...Un detenuto ha incendiato per protesta un materasso nel carcere di Carinola provocando l'intossicazione di tre poliziotti penitenziari. Il fatto è avvenuto nella tarda ...