Canoa velocità | Mondiali Duisburg 2023 | volano in finale C2 e K2 1000 maschili | in semifinale le barche olimpiche dell’Italia

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Seconda sessione di gare a, in Germania, per idie para: l’Italia vede passare in semialtri quattro equipaggi alla ricerca dei pass olimpici e paralimpici nelle specialità inserite nel programma dei Giochi di Parigi 2024, portando il totale a quota 10 (6e 4 paralimpiche) dopo quanto ottenuto nella sessione mattutina. Nel complesso le gare pomeridiane vedono volare direttamente inA il C2 ed il K2(specialità nona Parigi 2024), mentre passano in semile altre 5 imbarcazioni azzurre impegnate, delle quali 4 nella...

Si sono aperti oggi in Germania i Mondiali 2023 die l'Italia ha già conquistato importanti risultati. Sono infatti sei gli equipaggi tricolore ad aver raggiunto la semifinale a caccia dei pass olimpici e paralimpici per i Giochi di ...L'appuntamento più importante della stagione internazionale dellaandrà in scena da domani a domenica 27 agosto a Duisburg, in Germania, con i Campionati del mondo validi come qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Circa mille atleti da ...Di seguito, quali sono le carte olimpiche in palio ed il programma dettagliato con date e orari italiani delle gare olimpiche didei Mondiali di Duisburg 2023. LE CARTE OLIMPICHE IN ...