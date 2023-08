Cannibal Holocaust dove è stato girato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ila Leticia, in Colombia, al confine tra Perù e Brasile, nella Foresta pluviale, e a New York, per quanto riguarda gli esterni, mentre gli interni sono stati girati a Roma, precisamente negli Studi De Paolis. Sono numerosi i posti riconoscibili per chi èin quella parte del mondo. Ildi Ruggero Deodato vide l’inizio delle riprese il 4 giugno del 1979 tra mille polemiche viste le scene forti così realistiche, da farlo sembrare uno snuff movie. Con uno stile tutto suo, precursore del mockumentary, il regista ci porta all’interno di un mondo incontaminato, una foresta selvaggia e piena di creature alcune anche pericolose. Interessante diventa lo spirito con il quale la troupe si è avventura all’interno della foresta ...