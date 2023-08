California | la tempesta tropicale Hilary ha travolto lo stato

...Silvio Berlusconi per convincerlo a prendere ulteriori misure per provare a calmare lain ... L'arcidiocesi cattolica di San Francisco inha presentato istanza di bancarotta, vista l'......fine settimana questo non è accaduto e per la prima volta il National hurricane center (Nhc) ha emesso l'allarme per latropicale Hilary che si stava avvicinando rapidamente alla...LaHilary ha allagato strade, abbattuto linee elettriche e innescato colate di fango in tutta lameridionale, dopo aver scatenato acquazzoni da record durante la notte. In zone più ...

Tempesta Hilary in California, allarme inondazioni. A Sud terremoto di magnitudo 5.1. FOTO Sky Tg24

Il ciclone tropicale Hilary che ha colpito il paese è stato un evento raro per il paese, da secoli protetto dai venti e dalle correnti oceaniche. L'ultimo fu nel 1997 ...MeteoWeb Un’altra tempesta tropicale sugli USA: dopo Hilary in California, sul Pacifico, Harold si è abbattuta sulla costa meridionale del Texas, diventando la prima ad approdare negli Stati Uniti nel ...