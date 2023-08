Calendario Mondiali atletica 2023 oggi | orari 23 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 agosto 2023)mercoledì 23va in scena la quinta giornata aidileggera. A Budapest (Ungheria) prosegue la rassegna iridata e ben 13 azzurri saranno in. Grande attesa per Filippo Tortu, impegnato nelle batterie dei 200 metri: il Campione Olimpico della 4×100 fa il proprio debutto in questa rassegna iridata e insegue il passaggio del turno. Sul mezzo giro di pista ci sarà anche Fausto Desalu, altro Campione Olimpico in staffetta. Da seguire con enorme attenzione il giovane Mattia Furlani nelle qualificazioni del salto in lungo: il laziale ha i mezzi per puntare all’atto conclusivo e poi sognare in grande, è un potenziale outsider e su di lui risiedono enormi speranze. Sara Fantini andrà alla caccia della finale nel lancio del martello dopo il quarto posto ...