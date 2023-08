Caldo torrido | i consigli del medico per proteggere anziani e fragili

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Con il ritorno delaumentano i rischi per la salute deie degli. In esclusiva a Notizie.com, il dottore Giovanni Leoni dà qualcheo per proteggersi. È il responsabile dell’Unità operativa semplice di colonproctologia all’ospedale civile SS. Giovanni e Paolo di Venezia e vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO). (Pexels.com) – notizie.comLe persone più a rischio “I soggetti che più rischiano le conseguenze delsono principalmente quelli con patologie cardiovascolari. Ilha come effetto la sudorazione, quindi la dispersione di liquidi. Per questo bisogna bere molta acqua naturale. Di solito vengono dati due litri, ma la quantità dipende anche dal peso ...

