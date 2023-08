Caldo | 10 gradi sopra la media con la fiammata in corso

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Lo annuncia Antonio Sano', fondatore del sito 'iLMeteo.it', confermando lo zero termico salito a 5.328, circa 300 oltre il precedente primato in Italia. 23 agosto 2023

Alti anche i livelli di umidità, che fa salire la temperatura percepita: 45a Genova e 42 a Torino. E il grannon risparmia neppure le montagne: ieri lo zero termico è stato raggiunto ...... Non accenna ad attenuarsi questa ultima ondata diafricano in corso sull'Italia in particolare sul Centro - Nord, con temperature di almeno 10superiori alla media del periodo. Lo annuncia Antonio Sano', fondatore del sito 'iLMeteo.it', ...

Maremma che caldo: sfiorati i 40 gradi MaremmaOggi

Non accenna ad attenuarsi questa ultima ondata di caldo africano in corso sull'Italia in particolare sul Centro-Nord, con temperature di almeno 10 gradi superiori alla media del periodo. Lo annuncia ...AGI - Fa tanto caldo in Italia, le temperature sono sopra le medie del periodo. Ma secondo il Centro Meteo Italiano, fra pochi giorni la situazione dovrebbe cambiare. Al momento, un promontorio ...