Calciomercato | Pavard non si allena per malattia | Inter più vicina

Benjamin© LaPresse -.itIn attacco, potrebbe esserci il clamoroso ritorno di Alexis Sanchez, nel momento in cui dovesse andare via Joaquin Correa. Ma in queste ore la dirigenza ...- ' È un grande acquisto. Mi piace molto, ma in carriera ha quasi sempre giocato da terzino e quindi dovrà capire in fretta come cambiare il suo modo di giocare e di stare in campo nel nuovo ...Raphaël Guerreiro sta attualmente lavorando al suo ritorno dopo aver riportato uno strappo muscolare al polpaccio destro': Quello perè un affare fatto tra Inter e Bayern per 30 milioni ...

L' Inter ha scelto il colpo principale del proprio mercato da mettere a segno per rinforzare la rosa. I nerazzurri stanno puntando forte su Benjamin Pavard, difensore classe 1996 attualmente in forza ...Pavard ha voglia di trasferirsi all'Inter ed è chiaro da giorni, con il calciatore che ha iniziato a seguire l'Inter su Instagram, mettendo like anche a diversi post del club come quello della vittori ...