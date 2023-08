Calciomercato Palermo | si punta tutto su Verdi?

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Vuole provare ad approfittare degli ultimi giorni di mercato ilche cerca rinforzi soprata centrocampo e per il reparto offensivo. In particolare, i rosanero avrebbero messo nel mirino un giocatore specifico e si tratta di Simone, anche se arrivare a lui non sembra essere così facile. Ancora da capire invece chi potrebbe essere il nome giusto in mezzo al campo, dopo il voltafaccia di Prati che ha optato per il Cagliari. Ecco dunque le ultime novità suldelnel mirino Crediti foto:F.C. TwitterIlcome detto è alla ricerca di un colpo importante per l’attacco e così nel mirino ci sarebbe finito Simone, ...

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 'Prende quota l'ipotesi del ritorno di Valerio Verre'. Si legge così sul 'Corriere dello Sport' in merito aldel, che ancora deve mettere a segno gli ultimi colpi (più di uno) per completare la rosa. Anche perché si sta muovendo qualcosa in uscita, con e cercati da alcuni club , e ..., dopo la sconfitta con la Macedonia che ci è costata il Mondiale in Qatar, sono andato in conferenza con lui. Ho messo la mia faccia per difendere la sua. Se non avessi avuto fiducia lo ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 ilpotrebbe perdere anche Samuele Damiani a centrocampo negli ultimi giorni di questa sessione di. Damiani, infatti, come riporta 'Tuttomercatoweb', è finito nel mirino della ...

Palermo: ecco Lund per la fascia sinistra. Ora si cerca un'ala La Gazzetta dello Sport

A questo punto, però, in questo rush finale della lunghissima ed interminabile sessione estiva di calciomercato che si chiude a fine mese quando il campionato avrà giocato le prime tre giornate, il ...Il macedone, tranne clamorosi colpi di scena, sempre dietro l’angolo in questo sempre più nevrotico calciomercato ... Sull’attaccante restano vigili Ternana e Palermo, anche se il Cosenza in questo ...