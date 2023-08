Calciomercato Napoli | Lozano verso l’addio | due i nomi per sostituirlo

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Sembra ormai esserci rottura definitiva traed il. Le parti sono a lavoro per sistemare la questione, il messicano vuole andarsene Tutt’altro che chiusa la querelle relativa ad Hirving. Da qualche settimana l’aria che tira tra il messicano (con il suo entourage) ed ilnon è affatto buona. Un solo anno di scadenza, giugno 2024, è l’attaccante sarà libero di trasferirsi a parametro zero. Questo è l’obiettivo diche non ha preso minimamente in considerazione il rinnovo. L’offerta arrivata da ADL è molto al ribasso. Il messicano guadagna circa 4 milioni a stagione, di 2 la proposta della dirigenza. Il chucky ha già rifiutato l’Arabia Saudita e aspetta l’offerta giusta per partire. D’altro canto ADL vuole monetizzare qualcosa dalla sua cessione dopo l’oneroso sforzo ...