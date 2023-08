Calciomercato Milan | operazione attaccante | nome a sorpresa?

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Archiviato il Monday Night giocato in casa del Bologna che ha segnato il debutto ufficiale dei rossoneri in questa nuova e importante stagione di Serie A che dovrà vedere il Diavolo in lotta per lo scudetto, gli uomini mercato deiisti si sono immediatamente rimessi al lavoro per consegnare a Stefano Pioli una rosa lunga in vista del triplo impegno di questa annata. La questioneè ancora aperta e ildelsta vagliando diversi profili con l’obiettivo di rafforzare sensibilmente il pacchetto di bocche da fuoco del tecnico che ha riportato la società a giocarsi una semifinale di Champions League. Ecco chi potrebbe essere l’eletto in questi ultimi giorni, caldissimi, dedicati alle trattative., piace Azmoun del Bayer ...

Ilva all in su Hugo Ekitike mentre l'Inter prova ad accelerare per consentire a Inzaghi di avere Benjamin Pavard già per la trasferta di Cagliari. Non solo mercato, il presidente federale ...1 Secondo la Gazzetta dello Sport Hugo Ekitike sarebbe aperto a lasciare il Psg per trasferirsi al... nei consueti pronostici che anche.com ha pubblicato, avevo indicato il Napoli come vincitore dello scudetto, l'Inter seconda, la Juventus terza e ilquarto . Ovviamente non c'è ...

Calciomercato Milan: il Genoa pensa all'alternativa a Kjaer Milan News 24

Ecco i maggiori flop brasiliani del calcio europeo. Quando il Bayern Monaco ha acquistato ... La carriera di Alexandre Pato al Milan è iniziata molto bene, ma poi le cose sono precipitate per il ...Clamoroso ciò che potrebbe succedere negli ultimi giorni di calciomercato in casa bianconera ... è che Giuntoli riesca a cedere Kean sul quale ha fatto un sondaggio il Milan.