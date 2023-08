Calciomercato Milan | caccia al vice Giroud | nel mirino un potenziale crack

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ilè stata la squadra di Serie A più attiva nelestivo della stagione 2023-2024. I rossoneri hanno piazzato ben 9 colpi rinforzando tanto l’11 titolare quanto la panchina, seguendo il diktat di Stefano Pioli che ha chiesto di poter contare su 22 titolari dopo che l’anno passato ilsi è trovato spesso a corto di alternative dalla panchina o per il turnover. E non sembra essere finita qui. Ilsta sondando il terreno per un attaccante centrale che posse rivestire il ruolo di. Un bomber che abbia le stesse caratteristiche del francese e possa interpretare il ruolo alla stessa maniera. Noah Okafor si dividerà fra il ruolo diLeao e quello di attaccante di scorta, ma con caratteristiche diverse.su Hugo ...

Zlatan è stato la seconda persona che mi ha parlato al. La squadra aveva una partita, io ero in sala pesi, in bicicletta. Zlatan si è avvicinato a me. Io sono alto, ma lui mi sovrastava in ...... la società bianconera è pronta a operazioni in entrata, secondo le ultime news didi ... Per il trentenne spagnolo, cercato in questo mercato anche dae Roma, si tratterebbe del ...Ma il prossimo colpo ha già prenotato il volo (Ansa -.it)Sta diventando sempre più ... Il primo è relativo all'ingaggio del ragazzo, prodotto del settore giovanile del: attualmente ...

mi-to In principio è stato Milano: dal contatto con il Milan alla rottura con l’Inter. I rossoneri cercano ancora un centravanti e hanno un ottimo rapporto con il Chelsea - vedi i colpi Pulisic e ...L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle possibili mosse sul mercato da parte del Milan. Dopo un’importantissima campagna acquisti, è tempo di completare qualche cessione.