Calciomercato Milan – Attaccante | Ekitike la prima scelta Su Lukaku…

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla deldele dei nomi per l'attacco. Resta in piedi Hugodel PSG

Ilva all in su Hugo Ekitike mentre l'Inter prova ad accelerare per consentire a Inzaghi di avere Benjamin Pavard già per la trasferta di Cagliari. Non solo mercato, il presidente federale ...1 Secondo la Gazzetta dello Sport Hugo Ekitike sarebbe aperto a lasciare il Psg per trasferirsi al... nei consueti pronostici che anche.com ha pubblicato, avevo indicato il Napoli come vincitore dello scudetto, l'Inter seconda, la Juventus terza e ilquarto . Ovviamente non c'è ...

Calciomercato Milan: il Genoa pensa all'alternativa a Kjaer Milan News 24

Il numero uno del club era al Dall'Ara lunedì sera, per la sua prima trasferta rossonera: "Abbiamo iniziato nel modo migliore, sono felice di congratularmi con Stefano Pioli e con i nostri ragazzi per ...Il Milan sta lavorando sodo sul mercato per regalare un altro colpo che possa allungare la rosa di Stefano Pioli. Ai rossoneri manca ancora un vice Theo che tarda ad arrivare a 8 giorni dalla chiusura ...