Calciomercato Lazio | salta trattativa con il portiere Lloris

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Contatti tra Sarri e ilfrancese non hanno portato alla fumata bianca Dopo giornate intense di trattative Hugonon diventerà un giocatore della, secondo le ultime news didel 23 agosto. Nelle ultime ore, secondo quanto riporta Sky Sport, contatti tra l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri e ilfrancese che non hanno portato alla fumata bianca. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

In pole c'è Joronen del Venezia Sfumato definitivamente la pista Lloris, lacontinua la ... FOTOGALLERY %s Foto rimanentiEmpoli, ecco Bereszynski. Milan, c'è Pellegrino Arrivo in ...Dopo giornate intense di trattative Hugo Lloris non diventerà un giocatore della, secondo le ultime news didel 23 agosto. Nelle ultime ore, secondo quanto riporta Sky Sport, contatti tra l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri e il portiere francese che non ...Il classe '91 è in uscita dopo l'arrivo di Costil nel ruolo di vice Ochoa, laha l'accordo totale con il portiere e ora in questi giorni si cercherà un'intesa tra i club. Le parti sono vicine, ...

Calciomercato Lazio, UFFICIALE, Armini è un nuovo giocatore del Potenza: nuova avventura per il difensore Arriva oggi l’ufficialità del passaggio... Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino ...Inizio di campionato con il piede sbagliato per la Lazio. I biancocelesti sono stati sconfitti 2-1 a Lecce dai giallorossi venendo rimontati nei minuti finali. Un ko che ha portato una serie ...