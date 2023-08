Calciomercato Juventus | bloccato Morata in caso di partenza di Kean

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Indi uscite in attacco, la società bianconera è pronta a operazioni in entrata La dirigenza dellaè sempre vigile sul mercato. Indi uscite in attacco, la società bianconera è pronta a operazioni in entrata, secondo le ultime news didi oggi. Tutto dipende dal futuro di Moisee indidel 23enne piemontese la Juve, secondo quanto riporta Sky Sport, ha ‘prenotato’ Alvaro. Per il trentenne spagnolo, cercato in questo mercato anche da Milan e Roma, si tratterebbe del terzo ritorno in bianconero dopo le precedenti esperienze dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022: per lui un totale di 185 presenze e 59 reti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.