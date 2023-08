Calciomercato | Juve Fulham pensa a Kean per l' attacco

(Di mercoledì 23 agosto 2023) I bianconeri lo cederebbero solo a titolo definitivo LONDRA (INGHILTERRA) - Via Mitrovic, è arrivato Raul Jimenez ma ilcerca altri rinforzi in. Se per Callum Hudson-Odoi c'è la concorrenza di Everton e Nottingham Forest, su Gift Orban, 21enne nigeriano del Gent, i Cottagers devono fa

I bianconeri lo cederebbero solo a titolo definitivo LONDRA (INGHILTERRA) - Via Mitrovic, è arrivato Raul Jimenez ma il Fulham cerca altri rinforzi in attacco. Se per Callum Hudson - Odoi c'è la ...Commenta per primo Leonardo Bonucci è sempre più vicino all'Union Berlino. Il difensore fuori dal progettoè pronto a ripartire dalla Bundesliga, i prossimi giorni possono essere decisivi.... la società bianconera è pronta a operazioni in entrata, secondo le ultime news didi oggi. Tutto dipende dal futuro di Moise Kean e in caso di partenza del 23enne piemontese la, ...

Genoa, a destra spunta un ex Juve | Mercato Calciomercato.com

I bianconeri lo cederebbero solo a titolo definitivo LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Via Mitrovic, è arrivato Raul Jimenez ma il Fulham ...La stagione ha già preso il via ma, come è ormai tradizione da anni, il calciomercato rimane aperto ancora per qualche settimana. Il 1° settembre è la deadline per le operazioni in entrata per la Seri ...