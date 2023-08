Calciomercato com – Juve | UFFICIALE | un attaccante torna in Portogallo | Mercato

(Di mercoledì 23 agosto 2023) 2023-08-22 22:54:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Nuovo addio allantus, e ancora un’esperienza in, per Felix Correia. Come previsto l’classe 2001 si trasferisce in prestito stagionale al Gil Vicente, di seguito il comunicato dei bianconeri che ufficializza la buona conclusione dell’affare: “Felix Correia saluta nuovamente i nostri colori. È, infatti, la sua cessione temporanea annuale in, al Gil Vicente, in Primeira Liga. Arrivato in bianconero dall’Olanda nel 2020, oltre alle trenta presenze e alle otto reti con la maglia della Next Gen – ai tempi Under 23 – Felix ha all’attivo anche una presenza in Serie A nella stagione 2020/2021 con la Prima Squadra. Era il 2 ...

Commenta per primo Centravanti, prima a mezzo servizio e poi titolare. Così il Frosinone prova a convincere Kaio Jorge ad accettare il suo progetto, con la Juve che sembra gradire e non rifiuta di ...Commenta per primo Il Bologna è in trattativa per riportare in Serie A Remo Freuler , centrocampista svizzero ex Atalanta che ha lasciato la Serie A nel 2022. Il calciatore milita attualmente nel ...4 Leonardo Bonucci è sempre più vicino all'Union Berlino. Il difensore, fuori rosa nella Juventus che non gli ha neanche assegnato il numero di maglia per la stagione, già da qualche settimana ha ...

Lazio, oggi è il giorno del vice-Provedel Calciomercato.com

In queste ultime battute del calciomercato particolare attenzione in casa Juve è rivolta alle cessioni. Tra i giocatori che possono lasciare la Vecchia Signora c’è anche Filip Kostic: la valutazione è ...Matteo Guendouzi è diventato il principale obiettivo della Lazio di Maurizio Sarri sul mercato. A portare avanti la trattativa con il Marsiglia ci sta pensando una vecchia conoscenza biancoceleste com ...