Calcio | Verona Setti Doveri grande arbitro | il club lo appoggia

Leverkusen Monza - Empoli- Roma Opzionali Juventus - Bologna Milan - Torino Napoli - Sassuolo Modena - Ascoli Fiorentina - Lecce Cagliari - Inter Burnley - Aston Villa Frosinone - Atalanta ...Prima volta per un arbitro della sezione della stessa città di una delle due squadre in campo ROMA - Designazione a suo modo storica quella di Daniele Doveri per- Roma, anticipo della seconda giornata di serie A in programma sabato al "Bentegodi" alle 20.45. È infatti la prima volta che viene designato per una partita un arbitro appartenente alla ...4 SSDARL CHIEVOWOMEN FM 5 ACADEMYPAVIA ARL 6 A. S. D. U. P. COMUNALE TAVAGNACCO 7 FREEDOM FC SSDARL CAMPIONATO PRIMAVERA 2 " GIRONE B 1 NAPOLI FEMMINILE S. R. L. 2 CESENA FC 3 ...

'Da parte mia e del club non c'è alcun problema per l'assegnazione' ROMA (ITALPRESS) - 'Doveri in Verona-Roma E' un grande arbitro, farà bene'.A Verona partono gli interventi per la riqualificazione dei parchi giochi: "Per la prossima primavera un programma ancora più robusto" ...