Calcio | svolta storica in Serie A | il romano Doveri arbitrerà i giallorossi a Verona

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. - (Adnkronos) - Tra le righe delle designazioni per la seconda giornata diA, spicca una novità: l'arbitro Danieledella sezione di Roma 1 è stato infatti indicato per dirigere la gara trae Roma, in programma sabato sera alle 20.45 allo stadio 'Bentegodi'. Una scelta che fa dunque decadere totalmente la preclusione territoriale con un arbitrochiamato ad arbitrare una delle due squadre della capitale. Una ‘battaglia' del designatore Gianluca Rocchi, che fa cadere di fatto un tabù e apre a nuovi scenari, con altri arbitri ‘romani' (come La Penna, Fourneau e Marini) ora potenzialmente designabili per Roma e Lazio.-nato a Volterra, poi trasferitosi a Roma con la famiglia quando era ancora ragazzino e residente nella capitale- ...

... avrebbe chiesto informazioni sul viaggio che il dirigente delspagnolo ha fatto a New York ... Nessuna delle riunioni dichiarate si sarebbe mai realmenteTanti sorrisi ed emozioni hanno condito la seratanella splendida cornice del piazzale del ... Marco Tura, presidente della Federazione Sammarinese Giuoco, ha ribadito l'importante ...Lunedì, dopo il ko di Lecce, la. Il centrocampo della Lazio ha bisogno di fisicità. La stessa logica aveva ispirato l'interesse per Sow, ex Eintracht saltato a fine luglio e preso dal Siviglia.

Ultimo'ora: Calcio: svolta storica in Serie A, il romano Doveri ... La Svolta

Si è svolta presso il Palazzo di Città, la presentazione del Licata Calcio in vista della stagione 2023-2024. Alla vigilia del debutto in Coppa Italia contro il Canicattì, calciatori staff e società, ...Il capo della Scuderia sottolinea la campagna acquisti in corso, questo fine settimana si corre il Gp di Olanda a Zandvoort. «Dobbiamo crescere in ogni reparto ...