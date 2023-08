Calcio | Serie A | inizio sprint per grandi bomber | Osimhen e Lautaro favoriti a titolo cannoniere

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. – (Adnkronos) – Uncon il botto per i principali attaccanti delle big dellaA 2023/2024. A partire dal capoVictor, autore di una doppietta e Frosinone, imitato poi daMartinez, anche lui a segno due volte contro il Monza. Proprio loro due sono isu Goldbet e Better per la vittoria deldi capo, con il centravanti del Napoli fissato a 2,75, in vantaggio sul campione del mondo argentino proposto a 3. Più lontano Dusan Vlahovic, anche lui subito in gol a Udine, dato a 5, davanti a Ciro Immobile ‘ a segno a Lecce ‘ a 6,50 volte la posta. L’esplosione deiha permesso la vincita di ben 1000 scommesse sui conti gioco e 400 nei punti ...

Continua l'emorragia di spettatori tv inA. I prezzi aumentano, ma lo spettacolo peggiora e sono sempre di meno gli appassionati che seguono le partite davanti al televisore o in streaming. L'Auditel ha diffuso i dati della prima ...Il 1° settembre è la deadline per le operazioni in entrata per laA, tutte le formazioni del campionato italiano continuano a cercare giocatori per migliorare la rosa. Tantissimi i nomi che ...Entrambi i palloni sono ottimizzati per far fronte alle esigenze delmoderno e vantano unadi tecnologie innovative ad alte prestazioni, tra cui la texture superficiale PRISMA che offre ...

Calcio d'agosto nel caldo torrido della penisola, calcio di ritorni e recenti acquisti, di promesse e talenti in prospettiva. La prima giornata di Serie A ha offerto qualche spunto interessante, ...