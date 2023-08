Calcio | mercato Roma | suggestione Lukaku se Chelsea apre al prestito

(Di mercoledì 23 agosto 2023), 23 ago. - (Adnkronos) - Lasfrutterà gli ultimi giorni diper regalare un attaccante a José Mourinho. Viste le difficoltà con l'Atalanta per arrivare a Duvan Zapata, il club giallorosso sonda la pista che porta a Romelu. A oggi non ci sono trattative in corso con il. I giallorossi potrebbero inserirsi, eventualmente, solo negli ultimi giorni dise l'attaccante belga e solo nel caso i 'Blues' aprissero al. Tra l'altro ilha solo uno slot libero per fare unin uscita, considerando che ne ha fatti già 6 su un massimo di 7 a livello internazionale: in caso di ennesima operazione innei prossimi giorni,potrebbe partire solo ...

Manca una settimana alla fine del calciomercato e i club hanno fretta di chiudere gli affari avviati nelle scorse settimane. Scattano così gli ultimatum: quello del Napoli al Celta Vigo per Gabri ...Sede dell'Unione Culturale Democratica /ANPI in via Al8, ingresso libero, fino al 3 ... Festeggiamenti Sant'Isidoro: tornei sportivi (, pallavolo, calcetto, tennis). Campo Sportivo ...2022 - 2023 Eccellenza Sicilia Girone B Squadra Atletico 1994 Improvviso cambio sulla ... Per quanto riguarda il, dopo il pareggio per 2 - 2 nel test contro l'Aci e Galatea, formazione di ...

Lazio, Guendouzi a un passo: cosa manca per chiudere Corriere dello Sport

Dopo aver annunciato diversi colpi ed essere pronti ad accogliere Pavard l’Inter cerca ulteriori rinforzi dal calciomercato. I nerazzurri infatti pensano di dover ancora rinforzare alcune zone del ...Torino, 23 ago. – (Adnkronos) – La dirigenza della Juventus è sempre vigile sul mercato. In caso di uscite in attacco, la società bianconera è pronta a operazioni in entrata. Tutto dipende dal futuro ...