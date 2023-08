Calcio | Lazio; Pellegrini | ' Sono tornato a casa'

ROMA - Non sarà Hugo Lloris il nuovo portiere della. La società biancoceleste ha tentato di chiudere l'affare ma alla fine è arrivato il no definitivo da parte dell'estremo difensore . Per questo il nome scelto è quello di Sepe , in uscita dalla ..."Ho sempre voluto tornare alla, la sento come fosse casa mia, per i tanti motivi elencati quando arrivai qui sei mesi fa - esordisce il classe 1999 - Penso che ci siano tutti fattori per far ...La missiva della Federazione arriva in ottemperanza al procedimento del Tar del. A darne ...per mettere in campo la migliore strategia da seguire per tutelare la comunità e il futuro del...

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Luca Pellegrini è tornato a casa, lo dice lui stesso. Il terzino sinistro che la Lazio aveva preso in prestito dalla Juve a gennaio scorso, per poi rilasciarlo e infine ...Il 26 settembre è fissata la nuova udienza del Tar sui ricorsi presentati dalla società del presidente Montanari ...