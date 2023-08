A questo punto la Roma studia le alternative alla punta colombiana, bloccata dae ormai convinta a restare a ...L'Atalanta si è adeguata alla decisione di, lo stesso Zapata al momento ha preso atto degli sviluppi (l'agente oggi è a Bergamo) e nonostante l'iniziale via libera dei nerazzurri al ...Allenatore: Gian Piero. (squalificato, in panchina Gritti) Dove vedere la partita in tv e ... Sky Sport. In streaming, per i soli abbonati Sky, su SkyGo (app scaricabile gratuitamente) ...

Calcio: Gasperini vuole tenere Zapata, bloccata la trattativa con la Roma La Sicilia

ROMA - Era attesa per oggi una risposta dell'Atalanta, e non è stata certo positiva. Filtra sempre più pessimismo per il passaggio di Duvan Zapata alla Roma, a tal punto che adesso la chiusura de club ...calcio – Cremomese vs Atalanta – Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2022/2023 – Stadio Zini. Nella foto: Gianpiero Gasperini (allenatore Atalanta) April 1, 2023 Cremona, Italy – sport, calcio – ...