(Di mercoledì 23 agosto 2023) Prima volta per un arbitro della sezione della stessa città di una delle due squadre in campo- Designazione a suo modo storica quella di Danieleper, anticipo della seconda giornata di serie A in programma sabato al "Bentegodi" alle 20.45. È infatti la prima volta che viene

, dunque, il vincolo della territorialità per le designazioni anche se già nel recente passato erano state fatte delle scelte in questa direzione, come le designazioni di Irrati di Pistoia per la ...Svolta epocale,il vincolo di territorialità in Serie A: Doveri di Roma arbitrerà i ... quella che ha visto la Società SportivaNapoli trionfare la notte del 4 maggio 2023 a Udine . Lo ...il tabù del vincolo territoriale per le designazioni degli arbitri in Serie A a partire dal prossimo weekend di campionato. La commissione arbitri nazionale dell'Aia ha infatti ufficializzato le ...

Calcio: Cade vincolo territorialità, in A c'è Doveri per Verona-Roma Tiscali

Prima volta per un arbitro della sezione della stessa città di una delle due squadre in campo ROMA (ITALPRESS) - Designazione a suo modo ...Svolta in Italia per il mondo arbitrale: Daniele Doveri, della sezione di Roma 1, è stato infatti designato per dirigere la partita tra Verona e Roma, in programma sabato alle 20.45 al ‘Bentegodi’ per ...