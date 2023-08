Calcio | Ancelotti Spalletti tirerà su Italia | corsa a 4 per scudetto

"Il Milan - prosegue- ha preso giocatori di buon livello, ha migliorato la qualità della rosa ma competere ai massimi livelli in Europa è difficile. L'addio di Maldini Da milanista la ...Per la sua conoscenza e capacità può fare quello che vuole nelin futuro ".sulla Serie A appena iniziata: " Il campionato è seguito con grande interesse in Spagna, più della Premier ...Secondo me ci sono quattro squadre in prima fila: Napoli, Milan, Inter e Juventus", ha detto. "Poi c'è un gruppo di squadre in seconda fila che cerca di stare lì come la Roma, la Lazio, l'...

'Quando mi ritiro L'1 luglio, devo solo decidere di quale anno' MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il presente e il futuro, la Nazionale e la serie A, ...Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, in una lunga intervista a Radio Serie A si è soffermato su parecchi temi: "Io mi diverto ancora ad allenare, mi piace allenare giorno ...